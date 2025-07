POL-HA: Jugendlicher mit positivem Drogenvortest

Hagen-Hohenlimburg (ots) - Am Montagmittag (21.07.2025) nahmen Polizeibeamte in Hohenlimburg zwei Ladendiebe vorläufig fest, nachdem der Detektiv eines Supermarktes die Männer mit seinem Auto verfolgt hatte. Gegen 11:45 Uhr rief der Zeuge die Polizei zur Straße Am Sportpark. Er sagte, dass die zwei Männer im Auto vor ihm für einen Diebstahl in der Filiale in der ...

