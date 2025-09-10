Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahrzeugführer gesucht

Neuss (ots)

Am Dienstag (02.09.) fuhr, gegen 12:55 Uhr, eine 25-jährige Neusserin mit einem E-Scooter auf der Further Straße in Richtung Kaarst. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein Pkw ebenfalls die Further Straße, überholte die Dame und beabsichtigte dann an der Kreuzung Further Straße / Berliner Platz rechts auf die Straße Berliner Platz in Richtung Fesserstraße abzubiegen. Der unbekannte Fahrzeugführer musste verkehrsbedingt stark abbremsen. Die E-Scooter-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und touchierte mit ihrem rechten Arm das Heck des Pkws. Dabei verletzte sie sich leicht.

Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen grauen Toyota gehandelt haben.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen sowie den unbekannten Fahrzeugführer.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 02131 3000 oder unter der Mailadresse poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen. Zugleich erinnert die Polizei an die Verpflichtung aller Unfallbeteiligten, sich zu erkennen zu geben. Gerade bei Verkehrsunfällen mit Personenschaden sollte immer die Polizei hinzugezogen werden, um die korrekte Abwicklung zu garantieren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell