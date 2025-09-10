Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Spaziergänger finden Skelett im Wald

Neuss (ots)

Einen ungewöhnlichen Fund hat ein Neusser am Samstag, 6. September, bei einem Spaziergang in einem Waldstück im Neusser Stadionviertel gemacht. Gegen 17.30 Uhr ist er dort etwas abseits des Weges auf ein menschliches Skelett gestoßen. Nach ersten Erkenntnissen zufolge liegen keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen vor. Möglicherweise hat die verstorbene Person in einem zeltartigen Unterschlupft gelebt. Die Identität des Toten ist bislang ungeklärt. Ebenso unklar ist aktuell, wie lange die Person dort gelebt und gelegen hat. Genauere Informationen könnte eine gerichtsmedizinische Untersuchung ergeben.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zur Identität des verstorbenen Menschen geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter der 02131 3000 oder unter der Mailadresse poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

