Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unfall bei Regen und Dunkelheit: Seniorin schwer verletzt

Grevenbroich (ots)

Je näher die dunkle Jahreszeit rückt, desto größer ist die Gefahr, die schlechte Sichtverhältnisse für den Straßenverkehr bedeutet. In den frühen Morgenstunden am Dienstag, 9. September, ist es zu einem Unfall gekommen, bei dem eine 88-Jährige schwer verletzt wurde. Die Seniorin wollte kurz nach 6 Uhr die Lindenstraße in Grevenbroich auf Höhe der Einmündung Hundhausenstraße queren. Sie betrat die Straße abseits der dafür vorgesehenen Fußgängerüberführung.

Zeitgleich befuhr ein Grevenbroicher mit seinem PKW die Lindenstraße stadtauswärts. Bei Regen und Dunkelheit bemerkte der die dunkel gekleidete Seniorin zu spät und konnte eine Kollision nicht verhindern. Die 88-Jährige kam zu Fall und verletzte sich schwer, sie wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die weitere Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 02131 3000 zu melden. Hinweise können außerdem per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de abgegeben werden.

Wie sich im Laufe der Unfallaufnahme herausstellte, trug der PKW-Fahrer keine Sehhilfe, obwohl dies in seinem Führerschein festgeschrieben war. In einem solchen Fall kann der Tatbestand der Gefährdung des Straßenverkehrs vorliegen. Ob dies hier der Fall sein könnte, werden die weiteren Ermittlungen ergeben.

Die Polizei ruft außerdem alle Verkehrsteilnehmer auf, sich gerade in der nun anstehenden dunklen Jahreszeit angepasst zu verhalten. Helle, reflektierende Kleidung kann etwa Fußgänger oder Radfahrer besser sichtbar machen. Autofahrer sollten ihre Fahrweise derweil auf jeden Fall an die Sichtbedingungen anpassen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell