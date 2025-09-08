PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Schwerer Verkehrsunfall in Neuss

Neuss (ots)

Am 08.09.2025, um 16:55 Uhr, kam es in Neuss-Rosellen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 68-jähriger Dormagener befuhr mit seinem Motorrad die Kreisstraße K30 aus Richtung der Ortslage Schlicherum kommend, in Fahrtrichtung der Landstraße L380. In Höhe der Kreuzung K30 Ecke Elvekumer Feldstraße kam ihm der 83-jährige Neusser mit seinem Pkw entgegen. Dieser bog im Kreuzungsbereich nach links ab und missachtete den Vorrang des Motorradfahrers, der aufgrund der Kollision stürzte. Hierbei zog sich der Motorradfahrer schwerste Verletzungen zu. Nach Versorgung durch einen Notarzt, wurde er mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Zum Zeitpunkt des Unfalls saß die 69-jährige Ehefrau des Pkw-Fahrers im Fahrzeug und wurde ebenfalls leicht verletzt und zur weiteren Behandlung einem Krankenhaus zugeführt.

Die Unfallstelle wurde im Bereich der Kreisstraße zwischen der L380 und dem Kreisverkehr Kuckhoferstraße komplett gesperrt.

Das Verkehrskommissariat der KPB Rhein-Kreis Neuss übernimmt die weitere Bearbeitung.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

