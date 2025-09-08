Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: Schwerer Verkehrsunfall in Neuss
Neuss (ots)
Am 08.09.2025, um 16:55 Uhr, kam es in Neuss-Rosellen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 68-jähriger Dormagener befuhr mit seinem Motorrad die Kreisstraße K30 aus Richtung der Ortslage Schlicherum kommend, in Fahrtrichtung der Landstraße L380. In Höhe der Kreuzung K30 Ecke Elvekumer Feldstraße kam ihm der 83-jährige Neusser mit seinem Pkw entgegen. Dieser bog im Kreuzungsbereich nach links ab und missachtete den Vorrang des Motorradfahrers, der aufgrund der Kollision stürzte. Hierbei zog sich der Motorradfahrer schwerste Verletzungen zu. Nach Versorgung durch einen Notarzt, wurde er mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Zum Zeitpunkt des Unfalls saß die 69-jährige Ehefrau des Pkw-Fahrers im Fahrzeug und wurde ebenfalls leicht verletzt und zur weiteren Behandlung einem Krankenhaus zugeführt.
Die Unfallstelle wurde im Bereich der Kreisstraße zwischen der L380 und dem Kreisverkehr Kuckhoferstraße komplett gesperrt.
Das Verkehrskommissariat der KPB Rhein-Kreis Neuss übernimmt die weitere Bearbeitung.
