Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Falscher Bankmitarbeiter betrügt Seniorin am Telefon

Neuss (ots)

Eine 71-jährige Neusserin ist offenbar Opfer von Betrügern geworden.

Die Polizei ermittelt derzeit in einem Fall, in dem sich die Tatverdächtigen als angebliche Mitarbeiter einer Bank ausgaben.

Demnach kontaktierten sie die Seniorin am Freitag, 5. September, telefonisch. Der falsche Bankmitarbeiter warnten die Neusserin vor einer angeblichen Sicherheitslücke ihres Kontos und brachten sie so dazu, sensible Daten herauszugeben. Im Anschluss ist es offenbar zu unautorisierten Überweisungen gekommen.

Die Kriminalpolizei arbeitet an der Aufklärung des Falles.

Die Experten warnen zudem gerade ältere Bürgerinnen und Bürger zur Vorsicht: Immer wieder versuchen Betrüger, Hilfsbereitschaft oder Leichtgläubigkeit auszunutzen, sie arbeiten mit psychologischem Druck und bringen so vor allem Senioren um Geld oder Wertgegenstände. Angebliche Bankmitarbeiter, falsche Polizeibeamte, spontan auftauchende Handwerker oder der Enkeltrick sind bekannte Vorgehensweisen. Aber die Verbrecher lassen sich immer wieder neue Maschen einfallen. Ein gesundes Misstrauen gegenüber Menschen, die unangekündigt Kontakt aufnehmen, kann Verhindern, auf einen Betrug hereinzufallen. Familien und Freunde von älteren Menschen sollten sich ebenfalls mit diesem Thema befassen und ein aufklärendes Gespräch suchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell