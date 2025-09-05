Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nach Kollision mit Kind: Polizei sucht Radfahrer

Meerbusch (ots)

Die Polizei des Rhein-Kreis Neuss sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Zehnjähriger leicht verletzt wurde.

Der Schüler aus Meerbusch war am Donnerstag, 4. September, auf dem Radweg an der Landstraße 154 zwischen den Meerbuscher Ortsteilen Strümp und Osterath unterwegs gewesen. Auf der Überführung der Autobahn 57 kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision mit einem anderen Radfahrer, der in die Gegenrichtung fuhr.

Der Zehnjährige kam zu Fall, der Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten.

Es soll sich um einen Mann im Alter von 18 bis 25 Jahren handeln, dunkel gekleidet und mit einem markanten Bart.

Das Verkehrskommissariat 1 ist auf der Suche nach dieser Person.

Zeugenhinweise können unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de abgegeben werden.

Der Schüler trug zum Unfallzeitpunkt einen Schutzhelm. Nicht nur bei Kindern, auch bei Erwachsenen kann dieser im Falle eines Unfalls schwere Verletzungen vermeiden. Deswegen rät die Polizei grundsätzlich Fahrrad- und auch E-Scooter-Fahrern, vor der Fahrt den Helm aufzusetzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell