PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nach Kollision mit Kind: Polizei sucht Radfahrer

Meerbusch (ots)

Die Polizei des Rhein-Kreis Neuss sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Zehnjähriger leicht verletzt wurde.

Der Schüler aus Meerbusch war am Donnerstag, 4. September, auf dem Radweg an der Landstraße 154 zwischen den Meerbuscher Ortsteilen Strümp und Osterath unterwegs gewesen. Auf der Überführung der Autobahn 57 kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision mit einem anderen Radfahrer, der in die Gegenrichtung fuhr.

Der Zehnjährige kam zu Fall, der Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten.

Es soll sich um einen Mann im Alter von 18 bis 25 Jahren handeln, dunkel gekleidet und mit einem markanten Bart.

Das Verkehrskommissariat 1 ist auf der Suche nach dieser Person.

Zeugenhinweise können unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de abgegeben werden.

Der Schüler trug zum Unfallzeitpunkt einen Schutzhelm. Nicht nur bei Kindern, auch bei Erwachsenen kann dieser im Falle eines Unfalls schwere Verletzungen vermeiden. Deswegen rät die Polizei grundsätzlich Fahrrad- und auch E-Scooter-Fahrern, vor der Fahrt den Helm aufzusetzen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 04.09.2025 – 15:44

    POL-NE: Schnellrestaurant gerät in Brand

    Kaarst (ots) - Am Donnerstag (04.09.), gegen 11:10 Uhr, wurde der Polizei ein Brand in einem Schnellrestaurant an der Neersener Straße im Kaarster Osten gemeldet. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus dem Dach. Gäste und Mitarbeiter hatten das Gebäude bereits unverletzt verlassen können. Während der Löscharbeiten musste die Neersener Straße in beide Fahrtrichtungen sowie ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 15:42

    POL-NE: Rennradfahrerin leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

    Neuss (ots) - Eine 57-jährige Neusserin befuhr am Montag (25.08.), gegen 20 Uhr, mit ihrem schwarzen Rennrad auf der Heerdterbuschstraße in Fahrtrichtung Düsseldorfer Straße. Auf Höhe der Hausnummern 1 bis 3 kam sie aus bisher unbekannten Gründen zu Fall und verletzte sich. Die Dame wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Ermittlungen kann zum jetzigen Zeitpunkt weder ein Alleinunfall noch ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren