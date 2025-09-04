Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Schnellrestaurant gerät in Brand

Kaarst (ots)

Am Donnerstag (04.09.), gegen 11:10 Uhr, wurde der Polizei ein Brand in einem Schnellrestaurant an der Neersener Straße im Kaarster Osten gemeldet. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus dem Dach. Gäste und Mitarbeiter hatten das Gebäude bereits unverletzt verlassen können.

Während der Löscharbeiten musste die Neersener Straße in beide Fahrtrichtungen sowie Siemensstraße im Bereich der Einmündung zur Neersener Straße bis kurz nach 14 Uhr gesperrt werden. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist der Brand im Bereich der Fassade ausgebrochen. Zur Schadenshöhe kann die Polizei derzeit keine Angaben machen.

Im Rahmen der Ermittlungen wird nun auch geprüft, ob der unsachgemäße Umgang von Mitarbeitern eines Gartenbauunternehmens mit einem Unkrautverbrenner brandursächlich sein könnte.

Die weiteren Bearbeitung hat das Kriminalkommissariat 11 als zuständige Dienstelle für Brandermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell