POL-EL: Laar - Verkehrsschild beschädigt - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots) - Nachdem es am 11. Juli 2025 in Nordhorn zu einem Überfall auf eine Tankstelle an der Veldhauser Straße gekommen war, gerieten durch intensive Ermittlungsarbeit der Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Osnabrück zwei junge Männer im Alter ...

mehr