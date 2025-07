Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Bargeld aus Tasche gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Neuenhaus (ots)

Am Freitag, den 11. Juli 2025, kam es gegen 11:00 Uhr in einem Supermarkt an der Weidenstraße in Neuenhaus zu einem Diebstahl.

Ein Kunde hatte während des Einkaufs seine Handtasche im Einkaufswagen vergessen. Als er nur wenige Minuten später zurückkehrte, stellte er fest, dass daraus Bargeld entwendet worden war.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine schwarze Tasche an der Kasse abgegeben. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei insbesondere die Dame, die die Tasche abgegeben hat, sowie weitere mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich bei der Polizeistation Neuenhaus zu melden.

Hinweise bitte an die Polizei Neuenhaus unter der Telefonnummer 05941 / 989850.

