Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Walchum - Mobilheim brennt vollständig aus - mehrere Parzellen betroffen

Am frühen Freitagmorgen, den 18. Juli 2025, geriet gegen 3:45 Uhr ein Mobilheim auf einem Campingplatz an der Seeparkstraße in Brand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Objekt bereits in Vollbrand.

Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr wurde das Mobilheim vollständig zerstört. Durch die starke Hitzeentwicklung und Funkenflug kam es zudem zu Schäden an mehreren angrenzenden Parzellen. Der entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf rund 20.000 Euro geschätzt. Aufgrund der erheblichen Rauchentwicklung mussten Anwohner aus dem unmittelbaren Umfeld vorsorglich aus dem Gefahrenbereich gebracht werden. Sie kamen bei anderen Campern unter. Personen wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt.

Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise zur Brandentstehung oder zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell