Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Dachstuhl eines historischen Backhauses in Brand - mutmaßlich Blitzeinschlag

Emsbüren (ots)

Am Mittwochnachmittag, dem 16. Juli 2025, kam es gegen 16:15 Uhr in der Ludgeristraße in Emsbüren zu einem Brand auf dem Gelände des örtlichen Heimathofes. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstuhl eines denkmalgeschützten Gebäudes bereits in Vollbrand.

Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei dem betroffenen Objekt um die historische Backstube des Heimatvereins Kirchspiel Emsbüren e.V., die aus dem Jahr 1743 stammt. Das rund 40 bis 45 Quadratmeter große Fachwerkhaus wurde erst vor kurzem umfangreich saniert.

Laut Angaben des ersten Vorsitzenden des Heimatvereins, der sich zum Zeitpunkt des Vorfalls zufällig auf dem Gelände aufhielt, habe es kurz nacheinander zwei laute Knallgeräusche gegeben - unmittelbar danach habe das Dach Feuer gefangen. Der Verdacht: Ein Blitzeinschlag infolge eines schweren Gewitters über der Region könnte den Brand ausgelöst haben.

Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz und konnte ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude verhindern. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Der entstandene Sachschaden ist derzeit noch nicht bezifferbar.

