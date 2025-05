POL-W: RS Raub in der Lenneper Straße

Wuppertal (ots) - Am vergangenen Samstagabend (10.05.2025, 22:30 Uhr) kam es in der Elberfelder Innenstadt zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung. Nachdem es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung im Bereich der Morianstraße kam, schlugen nach bisherigen Erkenntnissen in der Folge drei Männer auf ihr afghanisches Opfer (23) ein. Ein weiterer kam dazu und wirkte ebenfalls auf den am Boden liegenden Mann ein. ...

mehr