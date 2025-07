Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Schneller Ermittlungserfolg nach Raubüberfall auf Tankstelle - Zwei Beschuldigte festgenommen

Nordhorn (ots)

Nachdem es am 11. Juli 2025 in Nordhorn zu einem Überfall auf eine Tankstelle an der Veldhauser Straße gekommen war, gerieten durch intensive Ermittlungsarbeit der Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Osnabrück zwei junge Männer im Alter von 21 und 18 Jahren in den Fokus der Ermittler. Beide stammen aus Nordhorn.

Am frühen Freitagmorgen (18.07.2025) wurden die beiden Beschuldigten in Nordhorn vorläufig festgenommen. An dem Einsatz waren auch Spezialkräfte beteiligt. Die Festnahmen verliefen ohne Zwischenfälle.

"Die Tat wurden mit erheblicher krimineller Energie und unter Einsatz einer Schusswaffe begangen. Die schnelle Aufklärung war nur durch das entschlossene und koordinierte Vorgehen aller beteiligten Ermittlerinnen und Ermittler möglich. Die Festnahmen heute Morgen verliefen planmäßig und ohne Komplikationen", erklärt Kriminalhauptkommissar Westenberg, der die Einsatzmaßnahmen leitete.

Die beiden Beschuldigten wurden noch am Freitag dem Amtsgericht Nordhorn vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück erließ der zuständige Ermittlungsrichter Untersuchungshaftbefehl gegen beide Männer. Sie wurden in Justizvollzugsanstalten untergebracht.

Die Ermittlungen zum genauen Tatablauf sowie zu möglichen weiteren Straftaten, dauern derzeit an.

