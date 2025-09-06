Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mordkommission ermittelt nach Angriff mit Messer

Grevenbroich (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und der Polizei:

An der Kurt- Huber- Straße in Grevenbroich kam es in der Nacht zu Samstag (06.09.) gegen 02:45 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, in deren Verlauf zwei 25 - jährige Männer und ein Mann im Alter von 27 Jahren mit einem Messer attackiert und verletzt wurden.

Die verletzten Männer, alle aus Grevenbroich, befinden sich in stationärer, medizinischer Behandlung. Lebensgefahr besteht nicht mehr.

Die Tat wird als versuchtes Tötungsdelikt bewertet.

Eine Mordkommission unter Führung des Polizeipräsidiums Düsseldorf wurde eingerichtet.

Im Rahmen sofort eingeleiteter Ermittlungs- sowie Fahndungsmaßahmen, für die auch ein Hubschrauber eingesetzt wurde, konnten zwei Tatverdächtige noch in der Nacht gegen 03:30 Uhr im Bereich der Kurt-Huber-Straße festgenommen werden.

Dabei handelt es sich um Männer aus Grevenbroich im Alter von 25 und 32 Jahren.

Die Ermittlungen zum genauen Hergang sowie zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Presseanfragen zum Ermittlungsverfahren sind an die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach zu richten.

