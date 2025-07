Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Hagen. In Wohnhaus und Garage eingebrochen.

Lippe (ots)

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen (01./02.07.2025) wurde in ein Einfamilienhaus samt Garage in der Borchertstraße in Hagen eingebrochen. Wie genau die Unbekannten in die Räumlichkeiten gelangten, steht noch nicht fest. Sie entwendeten ein Notebook, mehrere Computer, einen Hochdruckreiniger und Alufelgen im Wert von rund 800 Euro. Das Kriminalkommissariat 2 sucht Zeugen, die telefonisch unter (05231) 6090 Hinweise zum Einbruch geben können.

