Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche vom Wochenende

Meerbusch / Neuss / Rommerskirchen (ots)

Von Freitag (05.09.), circa 18:30 Uhr, bis Samstag (06.09.), etwa 9 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Rottstraße. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich Unbekannte über eine Balkontür Zugang zu dem Haus und durchsuchten die Zimmer. Ob etwas entwendet wurde, ist Teil der Ermittlungen.

An der Dreikönigen Straße in Neuss kam es am Freitag in der Zeit von 08:35 Uhr bis 14:20 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung. Unbekannte Tatverdächtige hebelten die Wohnungstür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist ebenfalls Teil der Ermittlungen.

In der Zeit von Donnerstag (04.09.), etwa 18:55 Uhr, bis Freitag, etwa 9:45 Uhr, versuchten Unbekannte in zwei Wohnungen an der Kirchgasse in Rommerskirchen zu gelangen. Das Vorhaben die Türen zu öffnen, scheiterte.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Zeugen, die hilfreiche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Einbrecher arbeiten häufig unter Zeitdruck und mit einfachen Mitteln, ihnen ist meist die günstige Gelegenheit wichtiger als die Aussicht auf wertvolle Beute. Wenn der Einstieg in ein Gebäude nicht innerhalb weniger Minuten gelingt, wird der Versuch häufig abgebrochen. Deswegen ist es besonders wichtig, potenzielle Einstiegspunkte zu sichern - etwa Terrassentüren oder Kellerfenster. Wie das effizient geschehen kann, dazu berät die Polizei des Rhein-Kreis Neuss kostenlos und vor Ort. Ein Termin kann unter der Rufnummer 02131 3000 vereinbart werden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

