PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Münzsammlung entwendet

Neuss (ots)

Am Montag (08.09.), gegen 11 Uhr, klingelten zwei unbekannte Männer an der Wohnungstür eines lebensälteren Herrn am Holzheimer Weg. Diese gaben an einen Hausnotruf installieren zu wollen. Die Tatverdächtigen schauten sich in der Wohnung des Seniors um. Einer der Männer ging mit dem Neusser in die Küche. Kurz darauf flüchteten die Tatverdächtigen aus der Wohnung. Der Senior bemerkte, dass seine Münzsammlung entwendet wurde. Beide Personen seien circa 30 Jahre alt und ungefähr 170 Zentimeter groß.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise können unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de abgegeben werden.

Die Experten warnen zudem gerade ältere Bürgerinnen und Bürger zur Vorsicht: Immer wieder versuchen Betrüger, Hilfsbereitschaft oder Leichtgläubigkeit auszunutzen, sie arbeiten mit psychologischem Druck und bringen so vor allem Senioren um Geld oder Wertgegenstände. Angebliche Bankmitarbeiter, falsche Polizeibeamte, spontan auftauchende Handwerker oder der Enkeltrick sind bekannte Vorgehensweisen. Aber die Verbrecher lassen sich immer wieder neue Maschen einfallen. Ein gesundes Misstrauen gegenüber Menschen, die unangekündigt Kontakt aufnehmen, kann Verhindern, auf einen Betrug hereinzufallen. Familien und Freunde von älteren Menschen sollten sich ebenfalls mit diesem Thema befassen und ein aufklärendes Gespräch führen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 20:54

    POL-NE: Schwerer Verkehrsunfall in Neuss

    Neuss (ots) - Am 08.09.2025, um 16:55 Uhr, kam es in Neuss-Rosellen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 68-jähriger Dormagener befuhr mit seinem Motorrad die Kreisstraße K30 aus Richtung der Ortslage Schlicherum kommend, in Fahrtrichtung der Landstraße L380. In Höhe der Kreuzung K30 Ecke Elvekumer Feldstraße kam ihm der 83-jährige Neusser mit seinem Pkw entgegen. Dieser bog im Kreuzungsbereich nach links ab und ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 11:05

    POL-NE: Falscher Bankmitarbeiter betrügt Seniorin am Telefon

    Neuss (ots) - Eine 71-jährige Neusserin ist offenbar Opfer von Betrügern geworden. Die Polizei ermittelt derzeit in einem Fall, in dem sich die Tatverdächtigen als angebliche Mitarbeiter einer Bank ausgaben. Demnach kontaktierten sie die Seniorin am Freitag, 5. September, telefonisch. Der falsche Bankmitarbeiter warnten die Neusserin vor einer angeblichen Sicherheitslücke ihres Kontos und brachten sie so dazu, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren