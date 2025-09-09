Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Geldbörse entwendet

Neuss (ots)

Eine 93-jährige Neusserin war am Montag (08.09.), zwischen 12 Uhr und 14 Uhr mit ihrem Rollator in der Neusser Innenstadt unterwegs. Nach ersten Ermittlungen wurde sie an der Erftstraße von einem Unbekannten angesprochen, der sich nach einer Straße erkundigte. Kurze Zeit später bemerkte die Seniorin, dass ihr Portemonnaie fehlte. Dieses war zuvor in ihrer Tasche, welche sich am Rollator befand. Der Mann sei zwischen 40 und 50 Jahre alt, trug dunkle Kleidung und hatte schwarze kurze Haare.

Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Hinweise auf Tatverdächtige nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

Taschendiebe sind überall dort am Werk, wo Menschen abgelenkt sind. Wer trotz größter Vorsicht (Taschen nicht aus den Augen lassen, Distanz zu Fremden wahren, Wertgegenstände nah am Körper tragen...) doch einmal Opfer der geschickten Diebe wird, sollte unverzüglich die Polizei verständigen und Bankkarten sperren lassen. Hierzu steht zum einen der Sperr-Notruf 116116 (unabhängig vom Bankinstitut) zur Verfügung, zum anderen aber auch die Möglichkeit des sogenannten KUNO-Verfahrens, das auch das bargeldlose Bezahlen mit der Karte durch die Täter verhindert. Dieses Sperrverfahren kann die Polizei mit den notwendigen Daten und dem Einverständnis des Karteninhabers durchführen. Tipp: Tragen Sie so wenig Wertgegenstände und Bargeld wie nötig bei sich und notieren Sie keinesfalls Ihre PIN auf einem Zettel oder im Handy! Mehr Informationen zum Schutz gegen Taschendiebstähle finden Sie auf der Internetseite der Polizei: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-taschendiebe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell