Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Werkstattbrand auf Möbelhausgelände Roller

Dortmund (ots)

Aplerbeck: Gegen 01:33 Uhr in der Nacht rückte die Feuerwehr Dortmund zu einem Brand auf dem Firmengelände Roller aus.

Bei Eintreffen schlugen bereits Flammen aus dem vorderen Fenster einer alten Werkstatt.

Ein Trupp unter Atemschutz ging zur Brandbekämpfung in das Gebäude vor. Parallel wurde die Drehleiter mit dem Korb über dem Objekt in Stellung gebracht, um das Dach mittels Wärmebildkamera zu kontrollieren. Im inneren brannten Holzpaletten sowie Werkzeuge und Unrat.

Die weiteren Türen wurden mit einem hydraulischen Spreizer gewaltsam geöffnet, um die übrigen Räume auf eine Brandausbreitung zu kontrollieren. Das Feuer konnte auf den Ursprungsraum eingedämmt werden.

Für Nachlöscharbeiten wurde der Unrat aus der Werkstatt herausgeholt und auf Glutnester kontrolliert.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.

An dem Einsatz waren ca. 25 Einsatzkräfte der Feuerwache 3 (Asseln), Feuerwachewache 4 (Hörde), des Löschzuges 11 (Sölde) und des Rettungsdienstes beteiligt.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell