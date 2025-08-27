Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Kellerbrand in Dortmunder Nordstadt

Dortmund (ots)

In der Nacht zu Mittwoch wurde die Feuerwehr Dortmund um 4:12 Uhr zu einem Kellerbrand in der Stollenstraße gerufen. Anrufer hatten eine Rauchentwicklung gemeldet.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Feuerwache 1 drang bereits dichter Rauch aus dem Keller in den Treppenraum des Mehrfamilienhauses. Daraufhin wurde umgehend eine Alarmstufenerhöhung durchgeführt und ein weiterer Löschzug sowie zusätzliche Einheiten des Rettungsdienstes und Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr des Löschzugs 25 (Eving) zur Einsatzstelle entsendet.

Durch die Kräfte der Feuerwehr wurden direkt zwei Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in den Keller, sowie zur Menschenrettung in den Treppenraum geschickt. Parallel wurde eine Drehleiter zur Kontrolle der Wohnungen von außen aufgestellt. Dabei konnten mehrere Personen unverletzt ins Freie geleitet werden, der restliche Teil der Bewohner konnte während der Löscharbeiten in den Wohnungen verbleiben und musste nicht über den Treppenraum gerettet werden. Das Feuer im Kellerbereich konnte schnell gelöscht werden. Nach anschließenden Lüftungsmaßnahmen und einer Nachkontrolle konnten die Mieter zeitnah zurück in ihre Wohnungen.

Durch die frühzeitige Entdeckung des Brandes und der umgehenden Alarmierung der Feuerwehr konnte größerer Schaden verhindert werden.

In dem etwa einstündigen Einsatz befanden sich circa 40 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache 1 (Mitte), der Feuer- und Rettungswache 2 (Eving), des Löschzuges 25 (Eving) der Freiwilligen Feuerwehr, dem Führungsdienst und dem Rettungsdienst.

Die Brandursache wird derzeit durch die Polizei ermittelt.

