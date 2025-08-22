PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Unterstand mit Brennholz in Flammen

Dortmund (ots)

Gegen 8:15 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem brennenden Unterstand in der Hohensyburgstraße im Ortsteil Syburg alarmiert.

An der Einsatzstelle erkundete die Feuerwehr einen großen Unterstand, in dem gelagerte Kaminholz in Brand geraten war.

Es bestand keine Gefahr für Personen, jedoch für benachbarte Gebäude. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf diese verhindert werden.

Hierbei setzte die Feuerwehr vier Trupps unter Atemschutz und jeweils einer Schlauchleitungen ein.

Im Einsatz befand sich der Löschzug der Feuerwache 4 (Hörde) und ein Rettungswagen zum Eigenschutz, insgesamt 18 Einsatzkräfte.

Die Polizei ermittelt die Brandursache.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Dortmund
Pressestelle
Oliver Körner
Telefon: 0231/8455000
E-Mail: 37pressestelle@stadtdo.de
https://dortmund.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell

