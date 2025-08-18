Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Verkehrsunfall auf der Gerichtsstraße - Feuerwehr befreit Verletzten

Dortmund (ots)

Die Feuerwehr wurde am Abend gegen 18:18 Uhr in die Gerichtsstraße alarmiert. Anrufer meldeten einen Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen, wovon einer sich überschlagen haben soll. Eine Person sollte sich noch im Fahrzeug befinden. Aufgrund des Meldebildes entsandte die Leitstelle unverzüglich Einsatzkräfte der Spezialeinheit Bergung der Feuerwache 1 (Mitte), des Einsatzführungsdienstes, der Feuerwache 2 (Eving) sowie des Rettungsdienstes und den PSNV-Erkunder (Psychosoziale Notfallversorgung).

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage. Ein Transporter war nach einem Zusammenstoß mit einem PKW auf der Seite zum liegen gekommen und der Fahrer in seinem Fahrzeug eingeschlossen. Das verunfallte Fahrzeug wurde durch die Feuerwehr stabilisiert und die Frontscheibe herausgenommen. Im Anschluss konnte der Fahrer schonend aus seinem Fahrzeug befreit werden und dem Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung übergeben werden.

Im Einsatz befanden sich 36 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst. Da sich die Maßnahmen auf kleinere technische Hilfeleistungen und die Unterstützung des Rettungsdienstes beschränkten, war der Einsatz bereits nach 35 Minuten beendet und die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben.

Zur Unfallursache kann die Feuerwehr Dortmund keine Auskunft erteilen. Diese ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

