POL-NE: Lastwagen kollidiert mit Straßenbahn

Neuss (ots)

Am Dienstag, 9. September, ist es unweit der Haltestelle "Am Kaiser" in Neuss zu einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Lastwagen gekommen.

Letzterer war nach bisherigem Stand der Ermittlungen gegen 13:30 Uhr auf der Düsseldorfer Straße in Fahrtrichtung Neuss unterwegs. Kurz vor der Haltestelle begann der Fahrer aus bislang unbekanntem Grund, die parallel verlaufenden Bahngleise verbotswidrig nach links zu überqueren. Beim Queren der Gleise kam es zu einer Kollision mit einer in dieselbe Richtung fahrenden Straßenbahn. Deren Fahrer konnte trotz Notbremsung eine Kollision nicht verhindern.

Der Lastwagen wurde mehrere Meter mitgeschleift, der Fahrer dabei schwer verletzt.

Er wurde, genauso wie der Fahrer der Straßenbahn, in ein Krankenhaus gebracht. Ein Fahrgast der Straßenbahn wurde ebenfalls leicht verletzt.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenhinweise können unter der Nummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de gegeben werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge wurde eine Straßensperrung eingerichtet. Es kam im Umfeld zu Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

