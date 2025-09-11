PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei Rhein-Kreis Neuss in der Maus Klasse

  • Bild-Infos
  • Download

Grevenbroich (ots)

Viertklässler der Jakobus-Schule in Grevenbroich setzen sich vor den Sommerferien mit dem Thema "Fake News" auseinander. Die Polizei Rhein-Kreis Neuss war auch dabei - doch zuerst in geheimer Mission. Denn weder die Kinder noch die Lehrkräfte wussten, in welcher Funktion Gerko Siemer an der Veranstaltung teilnahm. Man ging davon aus, dass er zum Maus-Team gehören würde. Zum Ende hin und zur großen Überraschung und Freude der Kinder wurde das Geheimnis aufgedeckt, dass es sich bei ihm um einen Polizisten aus dem Rhein-Kreis Neuss handelt.

Doch ganz so einfach glaubten die Kinder die Angabe nicht, denn sie hatten zuvor gelernt, Dinge zu hinterfragen. Aus diesem Grund vergewisserten sich erstmal bei der Polizei, ob die Information wirklich stimmt. Nachdem die Viertklässler den Polizisten auf seine Echtheit geprüft hatten, stand er noch für allerlei Fragen und Bilder zur Verfügung.

Fake News sind in manchen Fällen sehr schwer von richtigen Informationen zu unterscheiden. Wie Sie dennoch Fake News entlarven könne?

Achten Sie auf die Quelle. Schauen Sie sich das Impressum auf der Internetseite an.

Sind die Bilder echt? Nehmen Sie Bilder genau unter die Lupe

Melden Sie problematische Inhalte, welche Fake News enthalten.

