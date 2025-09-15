PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Motorradfahrer bei Kollision schwer verletzt

Korschenbroich (ots)

Der Fahrer eines Leichtkraftrades wurde am Freitag (12.09.) bei einem Zusammenstoß gegen 22:00 Uhr mit einem Pkw schwer verletzt. Eine 51-jährige Pkw-Fahrerin aus Erkelenz befuhr nach ersten Erkenntnissen die L32 in Richtung L361 und wollte dort nach links auf diese abbiegen. Dabei missachtete sie offenbar die Vorfahrt des von links kommenden 16-jährigen Neussers, der auf einem "kleinen Motorrad" unterwegs war. Bei der Kollision wurde der junge Mann schwer verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang hat das Verkehrskommissariat 1 übernommen.

Die Polizei weist daraufhin, dass die Tage wieder kürzer werden. Zudem kann die Sicht durch äußere Witterungseinflüsse beeinträchtigt sein. Daher rät die Polizei zum Tragen von reflektierender Kleidung um für andere Verkehrsteilnehmer gut sichtbar zu sein. Nehmen Sie im Straßenverkehr Rücksicht auf andere. Nur gemeinsam lässt sich die Zahl der Verkehrsunfälle mit schwer verletzten oder gar getöteten Personen verringern.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

