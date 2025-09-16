PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NE: E-Scooter-Fahrerin stürzt bei Ausweichmanöver

Grevenbroich (ots)

Am Montag, 15. September, hat sich eine 52-Jährige bei einem Unfall in Grevenbroich schwer verletzt. Sie war gegen 15:25 mit dem E-Scooter auf einem Schotterweg in einem Park unweit der Straße Am Ständehaus unterwegs gewesen. Dort beabsichtigte sie, eine vor ihr mittig auf dem Weg gehende Fußgängerin zu überholen. Nach vorherigem Klingeln setzte die 52-Jährige nach bisherigen Erkenntnissen zum Vorbeifahren an, im selben Moment wollte die 22-Jährige den E-Scooter offenbar passieren lassen. Sie trat zur Seite, blockierte damit den neuen Fahrtweg des Scooters. Dessen Fahrerin musste ausweichen, kollidierte dabei mit einer Laterne und stürzte. Die 52-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Zum Zusammenstoß mit der Fußgängerin kam es nicht.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen. Zeugen, die weiterführende Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 zu melden. Hinweise werden außerdem per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegengenommen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

