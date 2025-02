POL-NOM: Geldbörsendiebstahl bei Aldi, Zeugenaufruf

Einbeck (ots) - 37574 Einbeck, Kapellenstraße, 19.02.2025, 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr Am Montag, den 24.02.2025, erstattete ein 49-jähriger Mann eine Strafanzeige wegen einer Unfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde durch einen unbekannten Fahrzeugführer der PKW VW des 49-jährigen Einbeckers vermutlich beim Vorbeifahren beschädigt. Dieser stand ordnungsgemäß geparkt in der Kapellenstraße in Einbeck. ...

