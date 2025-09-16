Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht flüchtige E-Scooter-Fahrer

Neuss (ots)

Am Samstagabend, 13. September, wurde ein 47-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in der Neusser Innenstadt verletzt.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wollte er gegen 21:50 Uhr zu Fuß die Krefelder Straße in Richtung Marienkirchplatz überqueren. Zeitgleich befuhr ein E-Scooter, vermutlich mit zwei bislang unbekannten Personen besetzt, die Krefelder Straße aus Richtung Hauptbahnhof kommend. Aus ungeklärtem Grund kam es zum Zusammenstoß, bei dem der 47-Jährige schwer verletzt wurde. Die Fahrer des E-Scooters ließen das Fahrzeug offenbar zurück und flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung.

Das Verkehrskommissariat 1 ist auf der Suche nach den Unfallbeteiligten und bittet dabei auch um Mithilfe der Bevölkerung. Hinweise werden unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegengenommen.

