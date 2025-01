Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Sturmschäden am Dach von Polizeigebäude - Angrenzender Bahnsteig gesperrt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bremen (ots)

Bremen, Hauptbahnhof, 07.01.2025 / 13:15 Uhr

Aufgrund von Sturmschäden am Dach des Gebäudes der Wachen der Bundespolizei und der Polizei Bremen kommt es aktuell zu einem Einsatz am Hauptbahnhof Bremen. In der vergangenen Nacht waren bereits Teile der Dachabdeckung vom Gebäude herabgestürzt.

Neben Polizei-Einsatzkräften ist auch die Feuerwehr Bremen im Einsatz um weitere vom Sturm gelöste Dachabdeckung des unmittelbar an die Bahngleise angrenzenden Gebäudes (Am Handelsmuseum 1) zu sichern oder vom Dach zu entfernen.

Um während der Sicherungsarbeiten Gefahren für Reisende, Passanten und den Bahnverkehr auf dem angrenzenden Bahngleis auszuschließen, wurden das Bahngleis und der Bahnsteig 1, sowie der Fußweg am Gebäude gesperrt.

Bitte beachten Sie zu ihrer eigenen Sicherheit die Absperrungen und informieren Sie sich ggf. wegen einsatzbedingter Änderungen bzgl. der von Ihnen geplanten Zugfahrt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell