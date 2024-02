POL-FR: Gemarkung Schopfheim: Kollision mit Gegenverkehr auf Kreisstraße - vier Verletzte

Freiburg (ots) - Am Montag, 26.02.2024, gegen 01.10 Uhr, versuchte ein Unbekannter in ein Bistro in der Zähringerstraße einzubrechen. Um in das Bistro zu gelangen wurde ein Gitter vor einem Fenster entfernt und das Fenster aufgehebelt. Beim Betreten der Räumlichkeiten wurde die Alarmanlage ausgelöst und der Unbekannte flüchtete. Aus dem Bistro wurde nichts entwendet. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel ...

