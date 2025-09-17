Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher gelangen in Mehrfamilienhaus und hebeln Wohnungstür auf

Meerbusch (ots)

Am Dienstag (16.09.) kam es in der Zeit von 08:30 bis 13:45 Uhr zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus an der Breslauer Straße in Lank-Latum. Unbekannte hebelten eine Wohnungstür auf und durchsuchten die Schlafzimmer der Wohnung nach Wertsachen. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Täter Silbermünzen. Wie die Einbrecher in das Mehrfamilienhaus gelangen konnten, ist bislang nicht geklärt.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Die polizeiliche Erfahrung zeigt, dass Nachbarn helfen können, Einbrüche zu verhindern, allein schon durch eine höhere Aufmerksamkeit. Bewohner sollten daher den Kontakt zu Ihren Nachbarn pflegen - für mehr Lebensqualität und Sicherheit.

Tipps der Polizei:

- Achten Sie bewusst auf verdächtige Situationen. - Halten Sie in Mehrfamilienhäusern den Hauseingang auch tagsüber geschlossen. Prüfen Sie, wer ins Haus will, bevor Sie den Türöffner drücken. - Achten Sie auf Fremde im Haus, auf dem Nachbargrundstück oder im Wohngebiet. Sprechen Sie diese Personen direkt an. - Installieren Sie spezielle Lichtquellen oder Bewegungsmelder. - Sorgen Sie dafür, dass in Mehrfamilienhäusern die Keller- und Dachbodentüren stets verschlossen sind. - Sind Sie oder Ihre Nachbarn im Urlaub, können Sie vorab die Übernahme bestimmter Aufgaben vereinbaren, wie zum Beispiel Wohnungen betreuen, Briefkästen leeren und Kontrollgänge organisieren. Es geht darum, einen bewohnten Eindruck zu erwecken. - Achten Sie darauf, ob Fremde ältere Nachbarn aufsuchen und fragen Sie nach, was diese Personen wollen. - Bieten Sie Senioren aus Ihrer Nachbarschaft an, Sie anzurufen, wenn Fremde in die Wohnung wollen. - Informieren Sie Ihre Nachbarn und die Polizei über verdächtige Beobachtungen. - Notieren Sie sich Kennzeichen und Beschreibungen verdächtiger Autos und Personen. - Alarmieren Sie bei Gefahr (Hilferufe, ausgelöste Alarmanlage) und in dringenden Verdachtsfällen sofort die Polizei über Notruf 110. Beachten Sie dabei, welche Informationen für die Polizei besonders wichtig sind: Was ist passiert? Wo und wann ist es passiert? Wer meldet den Vorfall (Name, Adresse)? Warten Sie auf Rückfragen! - Lassen Sie sich zum Thema Einbruchschutz durch die Fachberater der Kriminalpolizei kostenlos beraten. Terminvereinbarung unter 02131 300-0

