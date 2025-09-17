PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NE: Einbrecher gelangen in Mehrfamilienhaus und hebeln Wohnungstür auf

  • Bild-Infos
  • Download

Meerbusch (ots)

Am Dienstag (16.09.) kam es in der Zeit von 08:30 bis 13:45 Uhr zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus an der Breslauer Straße in Lank-Latum. Unbekannte hebelten eine Wohnungstür auf und durchsuchten die Schlafzimmer der Wohnung nach Wertsachen. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Täter Silbermünzen. Wie die Einbrecher in das Mehrfamilienhaus gelangen konnten, ist bislang nicht geklärt.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Die polizeiliche Erfahrung zeigt, dass Nachbarn helfen können, Einbrüche zu verhindern, allein schon durch eine höhere Aufmerksamkeit. Bewohner sollten daher den Kontakt zu Ihren Nachbarn pflegen - für mehr Lebensqualität und Sicherheit.

Tipps der Polizei:

   - Achten Sie bewusst auf verdächtige Situationen.
   - Halten Sie in Mehrfamilienhäusern den Hauseingang auch tagsüber 
     geschlossen. Prüfen Sie, wer ins Haus will, bevor Sie den 
     Türöffner drücken.
   - Achten Sie auf Fremde im Haus, auf dem Nachbargrundstück oder im
     Wohngebiet. Sprechen Sie diese Personen direkt an.
   - Installieren Sie spezielle Lichtquellen oder Bewegungsmelder.
   - Sorgen Sie dafür, dass in Mehrfamilienhäusern die Keller- und 
     Dachbodentüren stets verschlossen sind.
   - Sind Sie oder Ihre Nachbarn im Urlaub, können Sie vorab die 
     Übernahme bestimmter Aufgaben vereinbaren, wie zum Beispiel 
     Wohnungen betreuen, Briefkästen leeren und Kontrollgänge 
     organisieren. Es geht darum, einen bewohnten Eindruck zu 
     erwecken.
   - Achten Sie darauf, ob Fremde ältere Nachbarn aufsuchen und 
     fragen Sie nach, was diese Personen wollen.
   - Bieten Sie Senioren aus Ihrer Nachbarschaft an, Sie anzurufen, 
     wenn Fremde in die Wohnung wollen.
   - Informieren Sie Ihre Nachbarn und die Polizei über verdächtige 
     Beobachtungen.
   - Notieren Sie sich Kennzeichen und Beschreibungen verdächtiger 
     Autos und Personen.
   - Alarmieren Sie bei Gefahr (Hilferufe, ausgelöste Alarmanlage) 
     und in dringenden Verdachtsfällen sofort die Polizei über Notruf
     110. Beachten Sie dabei, welche Informationen für die Polizei 
     besonders wichtig sind: Was ist passiert? Wo und wann ist es 
     passiert? Wer meldet den Vorfall (Name, Adresse)? Warten Sie auf
     Rückfragen!
   - Lassen Sie sich zum Thema Einbruchschutz durch die Fachberater 
     der Kriminalpolizei kostenlos beraten. Terminvereinbarung unter 
     02131 300-0

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

