Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: Einbruch in Mehrfamilienhaus
Neuss (ots)
Geld, Goldmünzen und Schmuck erbeuteten Einbrecher in einem Mehrfamilienhaus an der Harffer Straße im Erfttal.
Wie die Täter in der Zeit von Montag (15.09.), 09:00 Uhr, bis Mittwoch (17.09.), 05:30 Uhr, in die Wohnung im vierten Obergeschoss gelangen konnten, ist bislang unklar. Die Bewohnerin hatte ihre Wohnungstür beim Verlassen nur zugezogen, aber nicht versperrt. Der Zugang der Täter könnte aber auch über ein Baugerüst am Haus und die gekippte Balkontür erfolgt sein.
Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.
Türen und Fenster werden von Einbrechern oft schon in Sekundenschnelle überwunden. Aber auch offene und gekippte Fenster, die Eingangstür, die nur ins Schloss gezogen ist oder der sorglose Umgang mit Schlüsseln machen es den Dieben leicht, einzudringen. Dabei können viele Einbrüche durch richtiges Verhalten und die richtige Sicherungstechnik verhindert werden. Die Polizei berät Eigentümer und Mieter kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Interessenten werden ebenfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.
