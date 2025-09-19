Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Seniorin in eigener Wohnung bestohlen

Neuss (ots)

Eine 78-Jährige aus Neuss ist am Donnerstag, 18. September, offenbar Opfer von Trickdieben geworden.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen erschien gegen 13:45 Uhr ein ihr unbekannter Mann an der Wohnung der Seniorin in der Lövelinger Straße im Stadtteil Holzheim. Dieser gab an, Spenden zu sammeln, und erlangte so Zutritt zur Wohnung. Dort verwickelt er die Neusserin in ein Gespräch, bevor er sich wieder entfernte. Im Anschluss stellt die 78-Jährige fest, dass offenbar Schmuck aus ihrem Schlafzimmer entwendet worden war. Möglicherweise hat während des Gesprächs eine weitere Person die Wohnung betreten.

Das Kriminalkommissariat 22 ermittelt zu den Hintergründen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

Zugleich rät die Polizei erneut besonders älteren Menschen zu einem gesunden Misstrauen gegenüber Fremden. Personen, die unangekündigt Einlass in die Wohnung verlangen, planen häufig Straftaten. Neben Spendensammlern sind auch angebliche Handwerker oder falsche Polizeibeamte beliebte Maschen der Täter

