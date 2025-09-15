Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Mann zeigt sich in schamverletzender Weise

Polizei sucht Zeugen

Wesel (ots)

Ein unbekannter Mann hat sich am Samstag gegen 17:20 Uhr im Bereich der Rheinpromenade / Karl-Jatho-Straße zwei Personen in schamverletzender Weise gezeigt.

Einer der Zeugen sprach die Person auf sein Verhalten an, woraufhin dieser zu Fuß in Richtung Delogstraße flüchtete.

Der Unbekannte trug eine kurze, blaue Hose und eine blaue Jacke. Weiter hatte er eine Plastikeinkaufstasche eines Supermarktes dabei.

Weitere Zeugen, die etwas gesehen haben, melden sich bitte bei der Polizei in Wesel. Hinweise bitte an die Polizeiwache Nord in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

BH/250913-2000

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell