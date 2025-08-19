PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbrecher festgenommen

Braunschweig (ots)

BS, Oswald-Berkhan-Straße

18.08.2025, 01:30h

Polizei kann Einbrecher auf frischer Tat stellen

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es in einer Schule in der Innenstadt zu einem Einbruch. Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens bemerkte gegen 03:30h bei einem Rundgang ein verdächtiges Fahrrad und Geräusche an dem Schulgebäude und informierte die Polizei.

Nachdem eine Vielzahl von Streifenwagen zum Einsatzort entsandt wurden, konnten Beamte einen 51-jährigen Mann in einem Gebüsch nahe der Schule feststellen. Eine Durchsuchung des Mannes führte zum Auffinden von Einbruchwerkzeug und mutmaßlichem Diebesgut. Bei weiteren ersten Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass es sich bei dem Mann um den Einbrecher in das Schulgebäude handelt. Er wurde vorläufig festgenommen.

Im Gebäude wurden mehrere aufgebrochene Türen und offene Schränke festgestellt. Die genaue Schadenshöhe ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht abschätzbar. Die Kriminalpolizei nahm den Tatort auf und sicherte Spuren. Der 51-Jährige aus Braunschweig muss sich nun wegen schweren Diebstahls verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

