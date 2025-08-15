Polizei Braunschweig

POL-BS: Verfolgungsfahrt endet mit Unfall

Braunschweig (ots)

A2, Fahrtrichtung Berlin

15.08.2025; 02:45 Uhr

17-Jähriger flüchtet alkoholisiert vor der Polizei

In den frühen Morgenstunden beabsichtigte eine zivile Streife der Autobahnpolizei einen Geländewagen einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Der Geländewagen folgte den Beamten zuerst, missachtete dann jedoch die Anhaltezeichen und flüchtete über die Autobahn 2.

An der Anschlussstelle Helmstedt Ost verließ der Fahrer die Autobahn und flüchtete weiter über die Bundesstraße 1. Hierbei durchfuhr er mehrere Ortschaften, missachtete das Rotlicht einer Ampel und fuhr in den Gegenverkehr. Andere Verkehrsteilnehmer wurden dabei nicht gefährdet.

In einer leichten Rechtskurve verlor der Fahrer die Kontrolle über den Geländewagen und kollidierte linksseitig mit einer Mauer. Dadurch wurde das Fahrzeug stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit.

Der 17-Jährige versuchte noch zu Fuß zu flüchten, wurde aber nach kurzer Verfolgung durch die nacheilenden Beamten gestellt und festgenommen. Bei den anschließenden Ermittlungen vor Ort stellte sich heraus, dass der Beschuldigte erst 17 Jahre alt ist und unter dem Einfluss von Alkohol das Fahrzeug führte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 0,5 Promille.

Der leichtverletzte Beschuldigte wurde zur Überwachung in ein Krankenhaus gebracht. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren wegen illegalem Kraftfahrzeugrennen und Gefährdung des Straßenverkehrs.

