Polizei Braunschweig

POL-BS: Tätlicher Angriff nach versuchtem Diebstahl

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Hauptbahnhof

18.08.25, 17.45 Uhr

Polizeibeamter verletzt und nicht mehr dienstfähig

Am frühen Abend wurde gestern die Polizei informiert, weil ein Mann vor dem Hauptbahnhof versucht haben soll, einer älteren Dame die Tasche zu stehlen. Als dies jedoch misslang, entfernte sich der Täter mit einem Linienbus. Ein Zeuge, der den Vorfall beobachtete, verfolgte jedoch den Mann und alarmierte die Polizei. Eine eingesetzte Funkstreifenbesatzung konnte den Täter dann am John-F.-Kennedy-Platz feststellen und aus dem Bus geleiten. Mit dem Tatvorwurf des versuchten Diebstahls konfrontiert, attackierte dieser unvermittelt einen 32-jährigen Polizeibeamten, indem er auf ihn einschlug und versuchte, zu flüchten. Der Mann konnte allerdings gestoppt werden. Er leistete jedoch weiter Widerstand, so dass die Beamten ihn fixiert und Handfesseln angelegt haben. Nachdem die Situation unter Kontrolle war, wurde er einer Dienststelle zugeführt.

Im Rahmen der Widerstandshandlung wurde der 32-jährige Polizeibeamte verletzt. Nach ärztlicher Behandlung wurde die Fraktur eines Handknochens diagnostiziert. Er ist bis auf Weiteres nicht mehr dienstfähig.

Beim Täter handelt es sich um einen polizeibekannten, 26-jährigen Braunschweiger. Da der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Eine Richterin bestätigte anschließend die Ingewahrsamnahme des Mannes.

Er muss sich nun wegen versuchtem Diebstahl und tätlichem Angriff auf Polizeibeamte verantworten.

Im Rahmen des Verfahrens wegen Diebstahl, wird deshalb u.a. die ältere Dame gesucht, der versucht wurde, ihre Tasche zu stehlen. Die Frau konnte am Bahnhof nicht mehr angetroffen werden.

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Süd unter der Telefonnummer 0531/476-3515 entgegen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell