POL-PPKO: Nachtragsmeldung zu Verkehrsunfall mit Kuh auf der A 48

Ransbach-Baumbach (ots)

Mit Bezug auf die bisherige Berichterstattung zum Verkehrsunfall gegen 20:45 Uhr auf der A 48 in Höhe der Notausfahrt "Landshube" bei Ransbach-Baumbach können wir mitteilen, dass die Unfallaufnahme abgeschlossen und die Fahrbahn wieder befahrbar ist. Aktuell kommt es jedoch noch zu Staubildung.

Die Ursache, wie die Kuh auf die Fahrbahn gelangen konnte, ist unklar und bedarf weiterer Ermittlungen. Bei der Kollision mit der Kuh wurde ein Fahrzeugführer schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

