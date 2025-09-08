Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Nach Unfall vor Polizei geflüchtet

Koblenz (ots)

Am Samstag, den 06.09.2025, gegen 18:20 Uhr, befuhren zwei Fahrzeuge nacheinander die Clemensstraße in Fahrtrichtung Pfuhlgasse in der Koblenzer Innenstadt. An der dortigen Ampel konnte die Fahrerin des vorderen PKW beobachten, wie die Fahrerin und Beifahrer des hinter ihr stehenden Fahrzeuges die Plätze tauschten. Der "neue" Fahrer fuhr daraufhin los und dem PKW vor ihm hinten drauf. Anschließend bedrohte und beleidigte er die Unfallgegnerin. Als diese die Polizei kontaktierte, flüchtete der Unfallverursacher fußläufig in Richtung Altstadt. Die Polizeibeamten nahmen ebenfalls fußläufig die Verfolgung auf und konnten den 20-Jährigen stellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Ihn erwarten nun mehrere Verfahren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell