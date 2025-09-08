PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Nach Unfall vor Polizei geflüchtet

Koblenz (ots)

Am Samstag, den 06.09.2025, gegen 18:20 Uhr, befuhren zwei Fahrzeuge nacheinander die Clemensstraße in Fahrtrichtung Pfuhlgasse in der Koblenzer Innenstadt. An der dortigen Ampel konnte die Fahrerin des vorderen PKW beobachten, wie die Fahrerin und Beifahrer des hinter ihr stehenden Fahrzeuges die Plätze tauschten. Der "neue" Fahrer fuhr daraufhin los und dem PKW vor ihm hinten drauf. Anschließend bedrohte und beleidigte er die Unfallgegnerin. Als diese die Polizei kontaktierte, flüchtete der Unfallverursacher fußläufig in Richtung Altstadt. Die Polizeibeamten nahmen ebenfalls fußläufig die Verfolgung auf und konnten den 20-Jährigen stellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Ihn erwarten nun mehrere Verfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle - Violetta Heinrich

Telefon: 0261-103-50023
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren