Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach Herrn Gerd Ulrich S. und dem von ihm geführten PKW

Koblenz (ots)

Die Vermisstenfahndung nach Herrn S. und dem von ihm geführten Fahrzeug wird hiermit zurückgenommen. Die Gründe für eine Öffentlichkeitsfahndung liegen nicht mehr vor.

Bezug zur Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117715/6112116

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Führungszentrale
Telefon: 0261-92156100
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

