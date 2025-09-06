POL-PPKO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach Herrn Gerd Ulrich S. und dem von ihm geführten PKW
Koblenz (ots)
Die Vermisstenfahndung nach Herrn S. und dem von ihm geführten Fahrzeug wird hiermit zurückgenommen. Die Gründe für eine Öffentlichkeitsfahndung liegen nicht mehr vor.
Bezug zur Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117715/6112116
