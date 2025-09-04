PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Braubach - Nachtragsmeldung zum Verkehrsunfall auf der K70

Koblenz (ots)

Mit Bezug auf die bisherige Berichterstattung zum Verkehrsunfall vom 03.09.2025, 21.50 Uhr, müssen wir mitteilen, dass der aus der Verbandsgemeinde Nastätten stammende, 16-jährige Beifahrer des verunfallten BMW mittlerweile aufgrund der schweren Verletzungen verstorben ist.

Die K70 ist nach der erfolgten Unfallaufnahme der Polizei sowie des hinzugezogenen Gutachters wieder freigegeben.

Wir bitten um Verständnis, dass wir aufgrund der noch andauernden Ermittlungen keine ergänzenden Angaben machen können.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz (für die Polizeiinspektion Lahnstein)
EPHK Jürgen Fachinger
Telefon: 0261-103-50020
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

