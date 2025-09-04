Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Braubach - Nachtragsmeldung zum Verkehrsunfall auf der K70

Koblenz (ots)

Mit Bezug auf die bisherige Berichterstattung zum Verkehrsunfall vom 03.09.2025, 21.50 Uhr, müssen wir mitteilen, dass der aus der Verbandsgemeinde Nastätten stammende, 16-jährige Beifahrer des verunfallten BMW mittlerweile aufgrund der schweren Verletzungen verstorben ist.

Die K70 ist nach der erfolgten Unfallaufnahme der Polizei sowie des hinzugezogenen Gutachters wieder freigegeben.

Wir bitten um Verständnis, dass wir aufgrund der noch andauernden Ermittlungen keine ergänzenden Angaben machen können.

