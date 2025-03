Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg/ BAB 23 - Verkehrsunfall auf der Autobahn - Motorradfahrer schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Pinneberg (ots)

Am Sonntag (23.03.2025) ist es in den Abendstunden auf der Autobahn 23 in Höhe der Anschlussstelle Pinneberg-Nord zu einem Verkehrsunfall gekommen, in dessen Folge ein 56-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr eine 47-jährige Hamburgerin um 21:45 Uhr auf der Autobahn 23 in Fahrtrichtung Süden, während ein Motorradfahrer an der Anschlussstelle Pinneberg-Nord auf die Autobahn in Richtung Süden fuhr.

Hierbei kam es während eines Fahrstreifenwechsels aus bislang noch ungeklärter Ursache zu einem Zusammenprall zwischen dem 56-jährigen Hamburger mit seinem Motorrad der Marke Suzuki, der vom Beschleunigungsstreifen auf die Hauptspur wechseln wollte.

Hierbei verletzte sich der Hamburger schwer und wurde mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

In dem Ford der Hamburgerin befanden sich noch zwei weitere Insassen, die leicht verletzt wurden.

Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Itzehoe ein Sachverständiger zur Unfallstelle entsandt.

Während der Unfallaufnahme war der Unfallort für mehrere Stunden gesperrt.

Das Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Elmshorn hat die Ermittlungen zu diesem Verkehrsunfall aufgenommen und sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet oder sachdienliche Hinweise geben können.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 04121 - 4092 - 0 entgegen.

Zu dem Gesundheitszustand des Motorradfahrers liegen keine Informationen vor.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell