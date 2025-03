POL-SE: Barmstedt - Bellender Hund schlägt bewaffneten Täter in die Flucht - Kriminalpolizei sucht Zeugen eines versuchten schweren Raubes auf Tankstelle

Quickborn (ots) - Am Samstag (15.03.2025) ist es in Quickborn zu einem Einbruch in die Lagerhalle eines Großhändlers gekommen. In der Zeit zwischen 03:44 Uhr und 04:30 Uhr begaben sich Unbekannte auf das Betriebsgelände, betraten gewaltsam die Lagerhalle im Albert-Einstein-Ring und entwendeten Elektrogeräte. Nach vorsichtiger Einschätzung dürfte der Schaden im ...

