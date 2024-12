POL-BOR: Raesfeld - Nach Unfall geflüchtet

Borken (ots) - Tatort: Borken-Marbeck, Mühlenstein; Tatzeit: 18.12.2024, zwischen 18.30 Uhr und 20.30 Uhr; In ein Einfamilienhaus eingebrochen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Mühlenstein in Borken-Marbeck. Die Einbrecher hebelten am Mittwochabend die Terrassentür auf und durchsuchten die Räume und Schränke. Nach ersten Angaben entwendeten sie Schmuck und Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise ...

mehr