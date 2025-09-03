PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Sprengung eines Geldautomaten in 53501 Grafschaft, Dürener Straße

Koblenz (ots)

Die Polizei hat nach der o.a. Sprengung eines Geldautomaten am Morgen des 03.09.2025 gegen 03:00 Uhr durch unbekannte Täter eine Fahndung eingeleitet und wendet sich über die Medien mit der Bitte um Mithilfe an die Öffentlichkeit.

Die Polizei fragt:

   -	Wer hat die Tat beobachtet bzw. kann Hinweise zu den Tätern und 
möglichen Fluchtumständen geben?
   -	Wer hat in der näheren Umgebung abgestellte Fahrzeuge bemerkt 
oder Gegenstände gefunden, die der oder die Täter verloren oder 
weggeworfen haben könnten?
   -	Wer hat in den zurückliegenden Stunden und Tagen im Umfeld der 
genannten Örtlichkeit Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in 
Zusammenhang stehen könnten?

Hinweise bitte an die Polizei in Koblenz, Tel.: 0261/ 921560.

Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Wir bitten daher, derzeit von Nachfragen abzusehen. Eine ergänzende Medieninformation folgt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Führungszentrale
PHK S. Müller

Telefon: 0261-921-560
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

