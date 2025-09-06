Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Öffentlichkeitsfahndung nach dem 64-jährigen Gerd-Ulrich STEINEBACH aus Steinen (WW) sowie dem PKW (SUV) mit dem amtl. Kennz. WW-GP 85

Steinen WW (ots)

Seit dem gestrigen Freitag, den 05.09.2025, wird der 64-jährige Gerd-Ulrich STEINEBACH aus 56244 Steinen (bei Selters WW) vermisst. Der Vermisste ist mit einem grauen SUV, BMW X3, amtl. Kennz. WW-GP 85, unterwegs. Möglicherweise hat der Vermisste das o.g. Fahrzeug aber auch zwischenzeitlich abgestellt und ist anderweitig unterwegs.

Es besteht Grund zur Annahme, dass sich der Vermisste in einer psychischen Ausnahmesituation befindet und medizinischer Hilfe bedarf. Eine Gefahr für Dritte geht von ihm nicht aus.

Der Vermisste soll dunkelblaue Schlappen (Crocs), eine dunkelblaue Jeans, ein hellblaues T-Shirt und eine blaue Jacke tragen.

Bereits am Abend des 05.09.2025 wurden bis in die Nacht hinein umfangreiche Suchmaßnahmen durchgeführt, wobei Kräfte der Polizei, der Feuerwehr, sowie ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kamen. Die Fahndungsmaßnahmen verliefen jedoch bisher erfolglos. Derzeit kann jedoch auch nicht (mehr) ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste weiter entfernt vom Wohnort überregional aufhält oder fortbewegt.

Es wird auf die bereits am 05.09., um 22:13 Uhr, veröffentlichte Pressemeldung der PI Montabaur verwiesen. Siehe (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117710/6112074)

Sachdienliche Hinweise können unter Tel: 02602 9226-0 bei der Polizeiinspektion Montabaur (oder jeder anderen Polizeidienststelle) abgegeben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell