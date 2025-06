Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Lkw streift Hausfassade - Unfallflucht

Vachdorf (ots)

Am 06.06.2025 gegen 11:00 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Lkw mit Containeraufbau auf der Pfarrgasse in Vachdorf in Richtung Meiningen. In der schmalen Straße beschädigte er im Vorbeifahren die Schieferfassade samt Unterbau eines anliegenden Wohnhauses. Der Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern setzte der Lkw-Fahrer seine Fahrt pflichtwidrig fort. Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht oder dem Lkw geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0150765/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell