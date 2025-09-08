Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Mit Vorschlaghammer auf Mann losgegangen

Koblenz (ots)

Am Sonntag, den 07.09.2025, kam es auf dem Koblenzer Görresplatz gegen 16:50 Uhr zu einem Angriff auf einen bisher unbekannten Geschädigten. Dabei soll ein Mann in der Nähe der Sitzgelegenheit an der Poststraße mit einem großen Vorschlaghammer auf eine andere männliche Person losgegangen sein. Glücklicherweise verfehlte der Beschuldigte den anderen Mann vermutlich aufgrund seines starken Alkoholisierungszustandes. Mutige Zeugen überwältigten den 25-Jährigen und konnten ihm den Vorschlaghammer entnehmen. Die hinzugezogenen Polizeibeamten konnten den Täter antreffen und den Hammer sicherstellen.

Nun suchen wir die geschädigte Person und weitere Zeugen des Vorfalls, insbesondere jene, die Angaben zum Geschädigten machen können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Koblenz 1 unter 0261/92156-300 oder PIKoblenz1@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell