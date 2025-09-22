Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Sondereinsatz sorgt für Sicherheit im Straßenverkehr

Rhein-Kreis Neuss (ots)

Die Polizei des Rhein-Kreis Neuss hat an der europaweiten Aktion "Roadpol Safety Days" teilgenommen. Jedes Jahr im September arbeitet die Polizei in diesem Rahmen daran, die Anzahl schwerer Verkehrsunfälle zu reduzieren und auf die "Vision Zero" - die Zahl von null Verkehrstoten, hinzuarbeiten.

Dazu wurden bei einem Sondereinsatz nicht nur in Rommerskirchen und Neuss Kontrollstationen eingerichtet, sondern auch der Schriftzug #LEBEN aufgebaut. Dieser soll die Autofahrer auf die Verantwortung hinweisen, die jeder Verkehrsteilnehmer trägt, und die schweren Folgen, die ein Unfall haben kann, ins Gedächtnis rufen. Kontrolliert wurden bei dieser Aktion 27 Fahrzeuge, dabei wurden 19 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Negativer Rekordhalter wurde ein Mann aus Bergheim, der mit 90 Stundenkilometern bei erlaubten 70 unterwegs war. Zudem war das Team des Bereichs Verkehrsunfallprävention mit dem Pedelec in der Neusser Innenstadt unterwegs. Dort wurden in Gesprächen die Bürger auf das Thema aufmerksam gemacht.

Gerade jetzt, wo die Tage kürzer werden und Autofahrer häufig bei Dunkelheit und Nässe unterwegs sind, ist besondere Aufmerksamkeit wichtig. Fahren Sie stets umsichtig und den Umständen angepasst. Halten Sie sich an Geschwindigkeitsbegrenzungen und verzichten Sie auf den Konsum von Alkohol. Damit können die häufigsten Unfallursachen ausgeschlossen und Leben gerettet werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell